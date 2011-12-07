В Татарстане внесли изменения в закон о патентной системе налогообложения

В ходе очередной сессии Госсовета Татарстана был принят законопроект, касающийся применения патентной системы налогообложения. Документ, в частности, расширяет перечень видов предпринимательской деятельности по патенту с 63 до 80, сообщает пресс-служба главы РТ.

«Этот вопрос многократно обсуждался. Когда-то это нужно было сделать, бизнес должен иметь равные условия», — оценил принятие изменений в закон Рустам Минниханов.

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов, представляя законопроект, добавил, что внесенные изменения дают дополнительную возможность для бизнеса определиться, какие режимы налогообложения необходимо принять.

«Для нас было приоритетом максимально приблизить сумму по патенту к стоимости налоговой нагрузки по ЕНВД. Юрлица вправе перейти на общий налоговый режим, упрощенную систему налогообложения и единый сельскохозяйственный налог. Индивидуальные предприниматели, помимо указанных налоговых режимов, могут перейти на патент или стать самозанятыми», — объяснил Шагиахметов.

На сегодняшний день в Татарстане около 15 тыс. представителей малого и среднего бизнеса, применяющих ЕНВД, определились с выбором нового режима налогообложения. Ещё около 14 тыс. ещё не приняли решение.