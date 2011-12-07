В эту субботу в Татарстане пройдут завершающие ярмарки сельскохозяйственной продукции

В эту субботу, 24 апреля, в завершающие дни татарстанцы смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Купить мясо, колбасы, молочную продукцию, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другие продукты от фермеров жители республики смогут в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах и в торгово-ярмарочном комплексе «Новая Тура».

Отмечается, что за шесть ярмарочных недель на сельскохозяйственные ярмарки из районов республики было завезено 172 тонны картофеля, 646 тонн овощей, 1 169 тонн мяса, 79,3 тонн разливного молока, 365 тонн сахара, 167 тонн муки, 918 тыс. штук яиц и 892 тонн зерна.