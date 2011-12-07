За сутки диагноз COVID-19 поставили 34 татарстанцам

В Татарстане по состоянию на 24 апреля текущего года зарегистрировано 20 237 случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Прирост за последние сутки составил 34 новых случая. 18 человек госпитализированы, 16 - получают лечение на дому. Всего выздоровело 17 373 татарстанца.

Вакцинацию прошли 225 941 житель республики, из них вторую дозу получили 132 398 человек.

Записаться на вакцинацию можно на едином и муниципальном порталах Госуслуг, при обращении в МФЦ или по контактным телефонам в поликлинику, а также с помощью единого номера 122.