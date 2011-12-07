Дожди и грозы ожидаются в Татарстане 24 июня

В Татарстане 24 июня ожидаются дожди и грозы, предупредили синоптики из Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха днем составит +20…+25 градусов. В некоторых районах возможна гроза, локально град. Порывы ветра при грозе достигнут 15-20 м/с.

Ночью 25 июня существенных осадков не ожидается, местами возможны дожди. Температура воздуха в темное время суток опустится до +5…+10 градусов, а днем поднимется до +17 градусов. В светлое время суток возможно усиление ветра до 16 м/с.

Днем 26 июня местами пойдут кратковременные дожди. Минимальная температура воздуха — +3…+8 градусов, максимальная — +15…+20 градусов.