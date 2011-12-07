Любовь Авдонина прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Набережных Челнах

— Набережные Челны входят в состав 14 муниципальных образований РТ, где показатель заболеваемости выше, чем в среднем по республике, — сказала она. — Особенность ситуации с коронавирусом в этом городе в том, что здесь больше регистраций очагов в трудовых коллективах и на предприятиях, в отличие, например, от Казани, где больше домашних очагов заболеваемости.

По словам Авдониной, прогнозы по Набережным Челнам не вызывают опасения. Поэтому там действуют все те же ограничительные меры, что и в целом по Татарстану. Дополнительных не планируется.