Участки, на которых организуют голосование, будут дезинфицировать

Полная санитарная обработка предусмотрена на участках, где будет организовано голосование по поправкам в Конституцию. Обработку помещений организуют в ежедневном режиме. Об этом рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Обработке подвергнутся стены, полы, мебель, кабинки для голосования. В течение дня на участках будут проводить влажную уборку.

Отметим, что в Татарстане будут задействованы 65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий.