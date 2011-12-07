Участки, расположенные на территории РТ, готовы к проведению голосования

65 территориальных и 2809 участковых избирательных комиссий, которые будут задействованы в голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ, готовы к проведению этой процедуры. Об этом заявил председатель татарстанского ЦИК Андрей Кондратьев.

При входе на участки у посетителей, членов избирательных комиссий будет организован замер температуры посредством бесконтактных термометров. На входе и выходе разместят дезинфицирующие коврики и средства для обработки рук. С кабинок для голосования будут сняты передние шторки.

Глава ЦИК РТ призвал татарстанцев приходить на участки со своими средствами защиты. Однако если участники голосования их забудут, то маску и перчатки вручат прямо на участке.

«Здоровье всех участников голосования — в приоритете, поэтому такие меры предосторожности будут действовать в течение недели», — уточнил Андрей Кондратьев.

На территории Татарстана в списки для голосования включены 2,9 млн человек. Более 100 тысяч граждан выразили желание проголосовать на дому.