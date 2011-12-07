В Татарстане голосование на открытом воздухе пройдет на 370 площадках, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Участковая комиссия будет работать на специально подготовленной территории, на улице установят навесы, палатки или шатры. Мы четко понимаем, что решение проводить голосование вне помещений детсадов является абсолютно правильным», — рассказал председатель ЦИК РТ.

На данный момент участки готовят к голосованию: проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Обрабатываются помещения, урны, кабинки и переносные ящики. Данные процедуры будут проводиться ежедневно до 30 июня.

В ЦИК РТ напомнили, что татарстанцы могут проголосовать на участках на открытом воздухе в течение 6 дней с 25 по 30 июня. В день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июня проголосовать можно будет только на стационарных участках.