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В Татарстане зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 606 881 человек.

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«4 человека вылечились», — уточнили в штабе.

Всего в республике с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 310 человек, из них 3 656 человек выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 606 881 человек (+7 176 за сутки), из них 368 822 человек — выздоровели (+12 393), 8 513 человек — скончались (+154).

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