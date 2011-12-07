В Татарстане зафиксировали 39 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за минувшие сутки зарегистрировали 39 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«4 человека вылечились», — уточнили в штабе.

Всего в республике с начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 310 человек, из них 3 656 человек выздоровели, 11 — скончались.

В России количество заболевших коронавирусом увеличилось до 606 881 человек (+7 176 за сутки), из них 368 822 человек — выздоровели (+12 393), 8 513 человек — скончались (+154).