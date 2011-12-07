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Аварийность на татарстанских дорогах в 2020 году снизилась на 14%

При этом число аварий с участием детей снизилось на 34,5%.

В общей сложности в республике за первые шесть месяцев 2020 года произошло 1600 ДТП, что на 271 случай меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

При этом 45,2% ДТП пришлись на долю столкновений автомобилей, еще 26% - на столкновение с пешеходами.

В то же время отмечается на 34,5% снизилось число аварий с участием детей. Если в этом году их произошло 163, то за аналогичный период 2019 года - 86.

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