Аварийность на татарстанских дорогах в 2020 году снизилась на 14%

В общей сложности в республике за первые шесть месяцев 2020 года произошло 1600 ДТП, что на 271 случай меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции главный Госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов.

При этом 45,2% ДТП пришлись на долю столкновений автомобилей, еще 26% - на столкновение с пешеходами.

В то же время отмечается на 34,5% снизилось число аварий с участием детей. Если в этом году их произошло 163, то за аналогичный период 2019 года - 86.