Более 200 тыс. бесплатных продуктовых наборов было роздано в рамках акции «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!»

Наборы продуктов первой необходимости на сумму 1200 рублей могут получить некоторые льготные категории татарстанцев: дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, дети из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, семьи, в которых обязанности по опеке и попечительству исполняются на безвозмездной основе, семьи, находящиеся в социально опасном положении, одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет с доходами ниже прожиточного минимума и дети, чьи родители являются самозанятыми или индивидуальными предпринимателями в отраслях, наиболее пострадавших от кризиса, связанным с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

Напомним, благотворительная акция «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» стартовала в мае 2020 года по инициативе Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.