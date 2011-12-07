Бюджет Татарстана недополучил 31,6 млрд рублей из-за пандемии коронавируса. Показатель на 23% меньше, чем в прошлом году, отметил президент РТ Рустам Минниханов.

«Существенно сократились поступления. Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета составил 105 млрд рублей со снижением к прошлому году на 23%, это 31,6 млрд рублей», — уточнил глава республики.

В первом полугодии 2020 года объем ВРП составил 98,7% к прошлогодним показателям, индекс промпроизводства — 98,9%, объем строительных работ — 99,7%, оборот розничной торговли — 91,6%.

Наиболее заметны снижения по налогу на прибыль — почти в два раза (25,2 млрд рублей). «Это прежде всего налоговые задолженности. На 1 июля текущего года они составляют 9,5 млрд рублей, надо активно работать по взысканию долгов», — отметил Минниханов.