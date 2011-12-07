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Долги по зарплате в Татарстане сократились еще почти на 2,7 миллиона рублей

Предприятия и организации Татарстане, работающие в разных отраслях экономики, продолжают погашать долги по заработной плате перед своими работниками.

Например, Агрофирма «Колос» Тетюшского района выплатила задерживаемую зарплату 94 работникам. Общая сумма погашенной задолженности составила 2 миллиона 096 тысяч 182 рубля.

Агрофирма «Подберезье» Кайбицкого района перед расплатилась по долгам с 29 работниками. Общая сумма выплаченного долга — 428,174 тысяч рублей.

Казанское ООО Ансат» расплатилось по долгам с одним сотрудником, выплатив ему 17 тысяч рублей.

Еще один сотрудник другого казанского предприятия — ООО «Стройрегион» — получил задерживаемую зарплату в размере 133 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

КВ
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