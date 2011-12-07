Рустам Минниханов стал первым зарегистрированным кандидатом на должность президента РТ, сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Рассмотрев представленные документы для регистрации кандидата на должность Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова, выдвинутого Татарстанским региональным отделением Всероссийской политической партии „Единая Россия“, ЦИК РТ установила их соответствие требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации“ и Избирательного кодекса Республики Татарстан», — сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Документы для выдвижения на должность президента РТ также представили: кандидат от «Справедливой России» Михеев Альмир Александрович, кандидат от «Коммунисты России» Валиев Альфред Ракибович, кандидат от «Партии Роста» Коробченко Олег Владимирович, кандидат от «ЛДПР» Сурчилов Владимир Валерьевич.

Документы для регистрации в качестве кандидата на должность Президента Республики Татарстан в

ЦИК РТ, кроме Рустама Минниханова, предоставил Олег Коробченко. В данный момент документы проходят проверку на достоверность.

Напомним, выборы президента РТ состоятся в единый день голосования — 13 сентября 2020 года.