Минниханов вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам районных больниц РТ

Глава РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам районных больниц республики. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Минниханов отметил, что прошедшие месяцы стали настоящим испытанием для системы здравоохранения республики. Поскольку главной задачей он отметил обеспечение безопасности татарстанцев, руководитель РТ выразил уверенность, что подаренные врачам 54 машины помогут в исполнении данной цели.

Сообщается, что новые авто, оснащенные современным медицинским оборудованием отечественного производства, уедут в 42 муниципальных района Татарстана.