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Минниханов вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам районных больниц РТ

54 машины скорой помощи уедут в 42 муниципальных района Татарстана.

Глава РТ Рустам Минниханов вручил ключи от новых машин скорой помощи главврачам районных больниц республики. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Минниханов отметил, что прошедшие месяцы стали настоящим испытанием для системы здравоохранения республики. Поскольку главной задачей он отметил обеспечение безопасности татарстанцев, руководитель РТ выразил уверенность, что подаренные врачам 54 машины помогут в исполнении данной цели.

Сообщается, что новые авто, оснащенные современным медицинским оборудованием отечественного производства, уедут в 42 муниципальных района Татарстана.

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