На татарстанских дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации

В Татарстане на дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации, сообщил начальник Госавтоинспекции РТ Ленар Габдурахманов.

Он уточнил, что всего на татарстанских дорогах установлено 1 023 камеры.

Планируется установка 230 современных стационарных комплексов (117 из них в Казани), способных фиксировать мгновенную и среднюю скорость на дорогах до четырех полос движения. Кроме того, заменят устаревшие комплексы «Автодория».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на участке дороги от поворота Столбищи до поворота на Аэропорт хотят увеличить максимально допустимую скорость до 110 км/ч.