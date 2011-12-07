На татарстанских дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации

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В Татарстане на дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации, сообщил начальник Госавтоинспекции РТ Ленар Габдурахманов.
Он уточнил, что всего на татарстанских дорогах установлено 1 023 камеры.
Планируется установка 230 современных стационарных комплексов (117 из них в Казани), способных фиксировать мгновенную и среднюю скорость на дорогах до четырех полос движения. Кроме того, заменят устаревшие комплексы «Автодория».
Ранее сообщалось, что в Татарстане на участке дороги от поворота Столбищи до поворота на Аэропорт хотят увеличить максимально допустимую скорость до 110 км/ч.