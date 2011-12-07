Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

На татарстанских дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации

Всего в республике установлено 1 023 камеры фиксации.

В Татарстане на дорогах обновят камеры фото- и видеофиксации, сообщил начальник Госавтоинспекции РТ Ленар Габдурахманов.

Он уточнил, что всего на татарстанских дорогах установлено 1 023 камеры.

Планируется установка 230 современных стационарных комплексов (117 из них в Казани), способных фиксировать мгновенную и среднюю скорость на дорогах до четырех полос движения. Кроме того, заменят устаревшие комплексы «Автодория».

Ранее сообщалось, что в Татарстане на участке дороги от поворота Столбищи до поворота на Аэропорт хотят увеличить максимально допустимую скорость до 110 км/ч.

КВ
Лента новостей