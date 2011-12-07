Почти 10 млн рублей затратят на организацию праздника Дня города и республики в этом году

На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, запланированную на организацию Дня города и республики. На праздничный салют, рекламные щиты и другие развлекательные процессы потратят почти 10 млн рублей.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена за единицу услуги (руб.): 9 млн 963 тыс. 750,00».

Так, к 30 августа планируют подготовить и установить 20 рекламных щитов с праздничным оформлением, организовать подготовку к шестичасовому концерту, который пройдет на базе конноспортивного комплекса «Казань», а также подготовку трехчасового концерта в Казанской ратуше с участием звезды российской эстрады.

Также в столице пройдет концерт «Казанское полотенце», который будет длиться на протяжении пяти часов. Сообщается, что будет специально произведено более 600 открыток с подписью мэра Казани. А сам салют с запуском почти 5 тыс. зарядов татарстанцы смогут понаблюдать в течение четырех минут.