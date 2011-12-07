Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Почти 10 млн рублей затратят на организацию праздника Дня города и республики в этом году

Информация размещена на официальном сайте госзакупок.

На официальном сайте госзакупок появились данные о сумме, запланированную на организацию Дня города и республики. На праздничный салют, рекламные щиты и другие развлекательные процессы потратят почти 10 млн рублей.

В документации к тендеру сказано, что «начальная цена за единицу услуги (руб.): 9 млн 963 тыс. 750,00».

Так, к 30 августа планируют подготовить и установить 20 рекламных щитов с праздничным оформлением, организовать подготовку к шестичасовому концерту, который пройдет на базе конноспортивного комплекса «Казань», а также подготовку трехчасового концерта в Казанской ратуше с участием звезды российской эстрады.

Также в столице пройдет концерт «Казанское полотенце», который будет длиться на протяжении пяти часов. Сообщается, что будет специально произведено более 600 открыток с подписью мэра Казани. А сам салют с запуском почти 5 тыс. зарядов татарстанцы смогут понаблюдать в течение четырех минут. 

КВ
Лента новостей