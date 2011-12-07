Работу библиотек Татарстана предложили оценить самим читателям

Жителей Татарстана попросили дать ответы в том числе и вот на такие вопросы. Например, как часто они посещают библиотеки? Какое время в течение дня считают наиболее удобным для похода в ближайшее хранилище книг? Каким видам изданий отдает предпочтение современный читатель: бумажным, электронным или аудиокнигам? Опрашиваемых просят также оценить в целом работу библиотек республики.

Результаты опроса населения помогут усовершенствовать библиотечное обслуживание в Татарстане, поясняют организаторы опроса.

Опрос продлится до 3 августа. Анкета размещена по ссылке: https://kitaphane.tatarstan.ru/libr_opros2020.htm.