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Работу библиотек Татарстана предложили оценить самим читателям

Сотрудники Национальной библиотеки РТ обратились к читателям с просьбой высказать свое мнение о работе республиканских библиотек, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.

Жителей Татарстана попросили дать ответы в том числе и вот на такие вопросы. Например, как часто они посещают библиотеки? Какое время в течение дня считают наиболее удобным для похода в ближайшее хранилище книг? Каким видам изданий отдает предпочтение современный читатель: бумажным, электронным или аудиокнигам? Опрашиваемых просят также оценить в целом работу библиотек республики.  

Результаты опроса населения помогут усовершенствовать библиотечное обслуживание в Татарстане, поясняют организаторы опроса.

Опрос продлится до 3 августа. Анкета размещена по ссылке: https://kitaphane.tatarstan.ru/libr_opros2020.htm.

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