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Роберт Гилязиев: Рост цен на бензин связан с пандемией коронавируса

Внимания, по его словам, со стороны специальных органов, контролирующих процесс роста цен на топливо, нет.

Начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» Роберт Гилязиев заявил, что рост цен на бензин связан с пандемией коронавируса. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Гилязиев рассказал, что производители топлива ссылаются на рост своих расходов в связи с пандемией COVID-19. Резкое повышение отмечается на дизельное топливо, на 98-й, на 92-й и на 95-й бензины.

Согласно Татарстанстату, с 13 по 20 июля цена бензина АИ-98 в республике увеличилась на 2,6%. По его словам, этот момент должен контролироваться специальными федеральными органами. А сейчас «внимания к таким вещам от них нет». 

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