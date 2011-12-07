Роберт Гилязиев: Рост цен на бензин связан с пандемией коронавируса

Начальник ГБУ «Управление рационального использования ТЭР в РТ» Роберт Гилязиев заявил, что рост цен на бензин связан с пандемией коронавируса. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Гилязиев рассказал, что производители топлива ссылаются на рост своих расходов в связи с пандемией COVID-19. Резкое повышение отмечается на дизельное топливо, на 98-й, на 92-й и на 95-й бензины.

Согласно Татарстанстату, с 13 по 20 июля цена бензина АИ-98 в республике увеличилась на 2,6%. По его словам, этот момент должен контролироваться специальными федеральными органами. А сейчас «внимания к таким вещам от них нет».