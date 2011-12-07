Руководитель УФНС по РТ: Владельцев дорогих автомобилей ожидают проверки

Руководитель УФНС по РТ Марат Сафиуллин заявил, что в этом году владельцев дорогих авто ожидают проверки. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

На совещании, посвященном исполнению бюджета республики за первое полугодие 2020 года Сафиуллин призвал обратить внимание начальников инспекций на владельцев автомобилей премиум-класса и элитной недвижимости.

По его словам, четверть владельцев дорогостоящих автомобилей не уплачивают транспортный налог. Поэтому, если при проверках обнаружится задолженность, транспортное средство будет эвакуировано на штрафстоянку.

После выступления руководителя налоговой службы глава республики поручил принять все меры по мобилизации доходов в бюджет в запланированных объемах.