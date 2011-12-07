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В Татарстане от коронавируса скончались 9 медиков

Три случая заражения не связаны с профессиональной деятельностью медиков.

В Татарстане от коронавируса скончались девять медработников, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент зарегистрировано девять случаев заболевания медицинских работников, закончившихся летальным исходом», — отметил он.

Жаворонков также отметил, что три случая заражения не связаны с профессиональной деятельностью медиков. Еще по шести случаям ведется эпидемиологическое расследование.

Напомним, в Татарстане коронавирус диагностирован у 189 медработников.

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