В Татарстане от коронавируса скончались 9 медиков

В Татарстане от коронавируса скончались девять медработников, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

«На данный момент зарегистрировано девять случаев заболевания медицинских работников, закончившихся летальным исходом», — отметил он.

Жаворонков также отметил, что три случая заражения не связаны с профессиональной деятельностью медиков. Еще по шести случаям ведется эпидемиологическое расследование.

Напомним, в Татарстане коронавирус диагностирован у 189 медработников.