В Татарстане в каждом 10-м ДТП виноват пьяный водитель, сообщил главный Госавтоинспектор Ленар Габдрухманов.

«Граждан даже не останавливает уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Считаю, что проблема аварийности с нетрезвыми водителями должна затрагивать каждого участника дорожного движения», — сказал спикер.

Он также отметил, что с начала 2020 года госавтоинспекторы выявили 6 666 автомобилистов, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 595 человек замечены в нетрезвом вождении повторно.

Габдрухманов попросил татарстанцев быть бдительными и сообщать о фактах пьяного вождения в полицию.