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В Татарстане в каждом 10-м ДТП виноват пьяный водитель

С начала 2020 года на дорогах республики выявлено более 6 тыс. водителей, управлявших авто в нетрезвом виде.

В Татарстане в каждом 10-м ДТП виноват пьяный водитель, сообщил главный Госавтоинспектор Ленар Габдрухманов.

 «Граждан даже не останавливает уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Считаю, что проблема аварийности с нетрезвыми водителями должна затрагивать каждого участника дорожного движения», — сказал спикер.

Он также отметил, что с начала 2020 года госавтоинспекторы выявили 6 666 автомобилистов, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 595 человек замечены в нетрезвом вождении повторно.

Габдрухманов попросил татарстанцев быть бдительными и сообщать о фактах пьяного вождения в полицию. 

КВ
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