В Татарстане запустят первый суперсервис цифровых услуг для школьников

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В Татарстане к 1 сентября запустят первый суперсервис «Я школьник», который будет включать в себя комплекс цифровых услуг для учащихся, сообщает пресс-служба минцифры РТ.
Сервис позволит школьникам управлять электронным дневником, планировать свой день с учетом школьных заданий и собственных интересов, участвовать в жизни школы и республики и другое.
К следующему учебному году разработчики приложения планируют внедрить инструмент для выстраивания траектории развития школьника.