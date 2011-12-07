В Татарстане запустят первый суперсервис цифровых услуг для школьников

В Татарстане к 1 сентября запустят первый суперсервис «Я школьник», который будет включать в себя комплекс цифровых услуг для учащихся, сообщает пресс-служба минцифры РТ.

Сервис позволит школьникам управлять электронным дневником, планировать свой день с учетом школьных заданий и собственных интересов, участвовать в жизни школы и республики и другое.

К следующему учебному году разработчики приложения планируют внедрить инструмент для выстраивания траектории развития школьника.