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Готовность строящейся школы в ЖК «Салават Купере» составляет 76%

Образовательное учреждение строится по федеральному проекту «Современная школа».

В ЖК «Салават Купере» завершается строительство школы на 1 224 места. Об этом рассказал первый замглавы Минтранса РТ Алексей Фролов.

По его словам, готовность учреждения составляет 76%. Данное учебное учреждение строится по федеральному проекту «Современная школа». Известно, что в этом году в «Салават Купере» откроются две новые школы: лицей № 188 и гимназия № 189.

Напомним, ранее в жилом комплексе родители будущих первоклашек возмутились условиями приема детей в лицей № 182. Тогда в городском управлении образования пояснили, что прежде администрация лицея должна принять заявления от тех родителей, чьи дети уже учатся в этой школе, чтобы родственники могли учиться вместе. При этом открыть больше шести первых классов в ней не могут.

Годовой план по строительству жилья в республике выполнен на 56%. В эксплуатацию введено почти 1,5 млн кв. м. 

 

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