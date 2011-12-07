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Средняя цена за квадратный метр в новостройках Казани выросла на 25%

Сейчас один квадратный метр в новой квартире стоит 86 218 рублей.

В Татарстане средняя цена за один квадратный метр в новостройках выросла на 24,8%, относительно аналогичного периода 2020 года. Сейчас один квадратный метр в новой квартире стоит 86 218 рублей, по данным Единого ресурса застройщиков.

Средняя площадь квартир упала на 0,8%, и сейчас составляет 50,6 квадратных метров. Застройщики планируют ввести в эксплуатацию 8 645 жилых единиц — квартиры, блоки, апартаменты.

Ранее сообщалось, что в Татарстане построили 65% жилья от городского плана.Строительство жилья в Татарстане опережает прошлогодний темп на 1,5%.

 

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