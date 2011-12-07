Роспотребнадзор по РТ не исключает введение новых антивирусных мер

В Татарстане из-за повышенной заболеваемости ОРВИ могут ввести новые противовирусные меры. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Сейчас по данным статистики эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Татарстане превышен в 1,3 раза. Заболевших гриппом нет.

Авдонина заявляет, что пока эту цифру нельзя назвать критичной, и Роспотребнадзор РТ пока не планирует вводить новые ограничительные меры, но не исключает того, что в будущем это может измениться.

«Вопрос о введении дополнительных ограничений не исключается при повышении уровня регистрации новых случаев заболевания», — добавила Авдонина.

Также ограничения могут ввести, если начнут падать темпы вакцинации против COVID-19. Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане привито более одного миллиона человек.