Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотребнадзор по РТ не исключает введение новых антивирусных мер

Причиной этому может послужить превышение эпидемиологического порога ОРВИ в республике.

В Татарстане из-за повышенной заболеваемости ОРВИ могут ввести новые противовирусные меры. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Сейчас по данным статистики эпидемиологический порог заболеваемости ОРВИ в Татарстане превышен в 1,3 раза. Заболевших гриппом нет.

Авдонина заявляет, что пока эту цифру нельзя назвать критичной, и Роспотребнадзор РТ пока не планирует вводить новые ограничительные меры, но не исключает того, что в будущем это может измениться.

«Вопрос о введении дополнительных ограничений не исключается при повышении уровня регистрации новых случаев заболевания», — добавила Авдонина.

Также ограничения могут ввести, если начнут падать темпы вакцинации против COVID-19. Напомним, что на сегодняшний день в Татарстане привито более одного миллиона человек.

КВ
Лента новостей