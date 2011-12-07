В Татарстане в сентябре и октябре Солнце будет создавать помехи для ТВ

Из-за солнечного явления осенней интерференции на Татарстанском ТВ возможны помехи. Об этом «Казанским ведомостям» рассказали в пресс-службе Телерадиосети России.

В Татарстане с 27 сентября начинается осенняя интерференция —это когда радиоволны Солнца перебивают телевизионный сигнал. Большинство любителей ТВ, скорее всего, не заметят никаких изменений. Тем не менее, до 20 октября картинка может «замерзать» или ненадолго пропадать.

«Солнечные помехи» будут продолжаться не более 5 минут приблизительно в утренние и дневные часы.

Солнечная интерференция происходит дважды в год: весной и осенью. Она связана с вращением Земли вокруг Солнца, а также наклоном земной оси. В это время Солнце встает ровно позади спутников связи, которые являются важнейшим звеном в системе эфирной телетрансляции. Солнце — мощный источник радиоволн, и сигналы светила «засвечивают» сигнал спутника.