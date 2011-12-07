Марат Зяббаров провёл заседание республиканского штаба по недопущению распространения АЧС на территории РТ

Сегодня в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ в режиме видеоконференцсвязи состоялось заседание республиканского штаба по недопущению распространения африканской чумы свиней на территории республики. Заседание провел заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

В мероприятии приняли участие члены штаба: представители Кабинета Министров РТ, Минсельхозпрода РТ, Управления Россельхознадзора по РТ, Главного управления ветеринарии, МЧС РТ, МВД по РТ, УФСИН России по РТ, Госкомитета РТ по биоресурсам, а также представители Управления Росприроднадзора по Республике Татарстан и Министерства лесного хозяйства РТ. В режиме ВКС к мероприятию подключились все муниципальные районы республики.

— Сегодня нам надо максимально задействовать все ресурсы, чтобы не допустить дальнейшего проникновения инфекции на территорию нашей республики. Особое опасение вызывает регистрация очагов по Елабужскому району и Самарской области, — сказал глава Минсельхозпрода РТ.

Начальник Главного управления ветеринарии КМ РТ Алмаз Хисамутдинов доложил, что 19 декабря текущего года государственным инспектором в области охраны окружающей среды при обходе территории национального парка «Нижняя Кама» Елабужского района возле села Танайка были обнаружены двенадцать трупов диких кабанов. Для исключения африканской чумы свиней от трех кабанов были отобраны пробы и направлены для исследования в ФГБУ «Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория». 20 декабря 2020 года был установлен положительный результат на африканскую чуму свиней. 21 декабря 2020 года из ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» города Владимир получено подтверждение диагноза АЧС.

В ходе проведения дополнительных обследований зоны эпизоотического очага выявлено еще 10 трупов кабанов. Все павшие животные были сожжены на месте их обнаружения, проведена дезинфекция.

На всех прилегающих дорогах в 5 км зоне от эпизоотического очага выставлены посты по ограничению доступа транспорта и людей в первую угрожаемую зону.

По состоянию на 23 декабря года в личных подсобных хозяйствах отчуждено 8 голов свиней, 2 туши свинины. Изъятое поголовье и продукция сожжены. Весь транспорт, работающий в эпизоотическом очаге, подвергается дезинфекции.

«Сегодня наша задача общими усилиями не допустить распространения инфекции по территории республики. Кто этого ещё не сделал, нужно срочно провести заседание комиссий по чрезвычайным ситуациям с приглашением глав сельских поселений, руководителей свиноводческих предприятий. До граждан нужно максимально довести информацию об угрозе распространения инфекции. Граждане собственники ЛПХ, которые содержат свиней, руководители и обслуживающий персонал свиноводческих предприятий должны быть крайне осторожны. Свиноводческие предприятия должны максимально обеспечить работу в закрытом режиме, с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил содержания животных» — отметил Алмаз Хисамутдинов.

Марат Зяббаров подчеркнул необходимость усилить проводимые профилактические мероприятия по недопущению распространения вируса африканской чумы свиней в республику, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Марат Зяббаров озвучил меры профилактики, которые необходимо строго соблюдать:

• Начать мероприятия по снижению численности кабанов в 1 угрожаемой зоне до 0,25 особей на 1000 гектар.

• Провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям в муниципальных районах.

• Свиноводческим предприятиям обеспечить работу в закрытом режиме с соблюдением всех ветеринарно-санитарных правил содержания животных.

• Главам сельских поселений предупредить население об угрозе распространения вируса.

• Гражданам, содержащим свиней в ЛПХ, максимально исключить посещение лесов, исключить скармливание пищевых отходов не прошедших термическую обработку.

• В случае падежа домашних свиней и обнаружения трупов кабанов незамедлительно информировать ветеринарную службу.