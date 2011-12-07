Минниханов: Расходная часть бюджета Татарстана осталась на уровне 2019 года

Расходная часть бюджета Татарстана осталась на уровне 2019 года, но и доходная на фоне кризиса при этом сократилась. Об этом сообщил руководитель республики Рустам Минниханов.

На пресс-конференции, посвященной итогам года, Президент РТ рассказал, что несмотря на потери бюджета, «все социальные обязательства, все региональные программы в том числе по нацпроектам выполнены».

Минниханов отметил, что половину средств на программы республике компенсировали из бюджета страны. Он выразил благодарность Председателю Правительства РФ, Минфину РФ и Президенту страны. А позже резюмировал, что все намеченное было реализовано за счет участия в разных федеральных программах.