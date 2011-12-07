Профессор КФУ: в Казани ожидается сильный снегопад

Профессор КФУ Юрий Переведенцев поведал о прогнозе погоды на ближайшее время. В Казани ожидается серьезное выпадение осадков, а температурный фон будет достаточно высоким.

Заведующий кафедрой метеорологии сообщил, что республика будет находиться под влиянием очередного циклона. На дорогах возможны снежные заносы, а при дальнейшем похолодании — гололедица. В выходные дни возможны метели.

Отмечается, что снегопад начнется 26 декабря и продолжится в ночь с субботы на воскресенье. Поскольку в декабре осадков практически не было, предстоящий снегопад будет существенным.