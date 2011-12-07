В Татарстане зарегистрировано 87 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за сутки зарегистрировали 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Из них два случая — завозные, 85 — контактные. 32 человека госпитализировано, 55 получают лечение на дому», — отмечается в сообщении.

Среди заболевших двое несовершеннолетних, девяти заболевшим — от 18 до 30 лет, 23-м — от 30 до 50 лет, 16-ти — от 50 до 60 лет, 17-ти — от 60 до 70 лет, 15-ти — от

По возрастным группам: 70 до 80 лет, пятерым — от 80 до 90 лет.

В Казани — 45 новых случаев, в Нурлатском районе — девять, в Набережных Челнах — шесть. Новые заболевшие выявлены еще в 16 районах республики.

Всего, по данным на 25 января, в Татарстане зарегистрировано 15 538 случаев COVID-19, 11 950 человек — выздоровели (+95 за минувшие сутки). Вакцинацию «Спутником V» прошли 10 742 человека, 1 958 из них прошли второй этап вакцинации.