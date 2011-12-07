Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Челнах начали поиск инвесторов для закупки больших автобусов

В случае заинтересованности инвесторов будет проведен аукцион.

В Челнах начали поиск инвесторов для закупки больших автобусов. Об этом в комментариях на своей официальной странице в соцсетях сообщила мэрия автограда.

«На сегодняшний день ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов, в случае их заинтересованности будет проведен аукцион на право перевозки пассажиров по маршрутам города», — рассказали в администрации.

Отмечается, что перевозчик по мере финансовой возможности также начал обновление автобусного парка. 

КВ
Лента новостей