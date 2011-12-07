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В Челнах начали поиск инвесторов для закупки больших автобусов. Об этом в комментариях на своей официальной странице в соцсетях сообщила мэрия автограда.
«На сегодняшний день ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов, в случае их заинтересованности будет проведен аукцион на право перевозки пассажиров по маршрутам города», — рассказали в администрации.
Отмечается, что перевозчик по мере финансовой возможности также начал обновление автобусного парка.