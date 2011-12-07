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Из Казани запустили ежедневные рейсы до Свияжска

Стоимость билета для проезда взрослому обойдётся 127 рублей.

Из Казани запустил ежедневные рейсы до Свияжска. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РТ.

Стартовать из Казани теплоход будет с утра, в 9:00, а обратное прибытие из Свияжска осуществляется в 17:20. Следовать он будет с заходом в Набережные Моркваши, Пустые Моркваши, Дачная и Рудник.

В связи с эпидемиологической обстановкой татарстанцев убедительно просят придерживаться всех мер предосторожности, соблюдая социальную дистанцию и имея при себе маску и перчатки. В пресс-службе предупреждают, что в здание порта служба охраны будет впускать только по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником.

Стоимость билета для проезда взрослому обойдётся 127 рублей. Проезд для детей с пяти до десяти лет будет стоить 63,5 рубля.

КВ
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