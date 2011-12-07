Малые нефтяные компании РТ преуспели в добыче нефти

В первом квартале текущего года малые нефтяные компании РТ сумели добыть почти 1, 785 тыс. тонн нефти, что на 7% больше ожидаемых показателей. Об этом на совещании Рустама Минниханова с руководителями малых нефтяных компаний сообщил гендиректор ЗАО «Нефтеконсорциум» Фанис Валиев.

Масштабы добычи превзошли намеченные цифры приблизительно на 120 тысяч тонн. Всего в первом квартале малые нефтяные компании осуществили почти 20% татарстанской нефтедобычи. «Поставленные задачи по объемам добычи нефти выполнили 27 организаций», — подытожил Валиев.

Например, малые нефтяные компании получили около 570 тысяч тонн черного золота с пониженной ставкой налога на добычу полезных ископаемых. Это почти 390 тысяч тонн сверхвязкой нефти и 180 тысяч тонн земляного масла из различных залежей, выработанных более чем на 80%.