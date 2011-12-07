14-я смерть от COVID-19 в Татарстане подтверждена

20 июня в госпитале на базе Нижнекамской центральной районной больницы скончалась женщина 1940 года рождения, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в РТ. Пациентка поступила в больницу 12 июня с двухсторонней пневмонией. Лечение осложняли ряд сопутствующих заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность. Патологоанатомическая экспертиза подтвердила наличие у пациентки коронавирусной инфекции.

Напомним, 23-го июня был подтвержден 13-й погибший от COVID-19, им стал мужчина 1963 года рождения из Чистополя.