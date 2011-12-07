Избирательные участки в РТ будут работать по 12 часов в сутки

Стационарные и придомовые участки для голосования по поправкам к Главному документу страны в период с 25 по 30 июня будут открыты для избирателей каждый день с 8 утра до 8 вечера. Такие сведения сообщил председатель Центризбиркома РТ Андрей Кондратьев во время пресс-конференции, прошедшей на площадке ИА «Татар-информ».

— Я предполагаю, что на 1-2 участках на сегодняшний день еще было перенапряжение в преддверии открытия. Они понимают, что им необходимо осуществить выездное мероприятие на придомовой территории и остаться на участке. Все будет функционировать с 8 до 20 часов, — заявил он.

Глава ЦИК Татарстана также подчеркнул, что к полудню 1-го дня все, что вовлечено в процесс голосования в республике, работает в обычном режиме.