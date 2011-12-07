Минздрав РТ: В «ковидных» госпиталях работают психологи, которые помогают медработникам поддерживать эмоциональное состояние

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В Татарстане за эмоциональным состоянием врачей, работающих с коронавирусными больными, следят психологи, сообщил министр здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.
«В крупных госпиталях работают целые бригады психологов, которые стараются сделать так, чтобы эмоциональный фон у сотрудников, которые работают в ковидных госпиталях был благоприятный, что однозначно отражается на качестве лечения пациентов», — сказал он.
Медработники отмечают эффективность принятых мер эмоциональной поддержки.