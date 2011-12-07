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Почти 9,5 тысячи жителей РТ стоят на наркологическом учете

Среди них - 8 детей.

На сегодняшний день на наркологическом учете в Татарстане состоят 9495 пациентов с диагнозом «Наркомания». Из них — 8 несовершеннолетних.

Об этом рассказала зам. гл. врача по медицинской части Республиканского наркологического диспансера Резеда Хаева — на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Татар-информ».

Врач сообщила, что в 2019 году количество больных наркоманией, впервые попавших на психиатрический учет, возросло на 8,5% — в сравнении с 2018 годом. Однако, за 3 первых месяца 2020 года число новых больных уменьшилось на 2,4%.

КВ
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