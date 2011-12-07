ЦИК РТ: 600 УИК Казани и Челнов обеспечены камерами видеофиксации

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65 территориальных избирательных комиссий по всему Татарстану и 600 участковых избирательных комиссий в Казани и Набережных Челнах будут оснащены камерами видеонаблюдения, сообщили в ЦИК РТ.
«Если во время голосования поступит какой-то тревожный сигнал, специалисты правоохранительных органов всегда смогут обратиться к видеозаписям и посмотреть, как все было на самом деле», — отметил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
Процесс голосования будет записываться с 25 июня по 1 июля.
Напомним, сегодня, 25 июня, началось общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.