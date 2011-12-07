Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Муслюмовском районе Татарстана в возрасте 50 лет скончался врач-педиатр

Причина смерти устанавливается.

В Муслюмовском районе Татарстана скончался 50-летний врач-педиатр Нассер Гассан Назим, сообщили в минздраве РТ.

«Коллеги и сотрудники министерства здравоохранения РТ выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с глубокой утратой», — уточнили в ведомстве.

Нассер Гассан Назим в 1998 году окончил КГМУ. В Мусюмовской ЦРБ работал с 2003 года на должности врач-педиатр и неонатолог. С 2015 года некоторое время работал в Камско-Устьинском районе, но потом вернулся на прежнее место.

Причина смерти будет выяснена после патолого-анатомической экспертизы.

КВ
Лента новостей