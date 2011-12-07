В Татарстане часть отелей будут закрыты до зимы, сообщает «Комерсантъ».

По словам президента Ассоциации отелей Казани и Татарстана Гульнары Сафиной, некоторые отели приняли решение не открываться до зимы из-за низких показателей загрузки. В Казани уровень загрузки отелей составляет всего 15-20% при пороге рентабельности в 35-40%.

Всего, по данным «Опоры России» в Татарстане из 50 здравниц работают только 2, в Сочи — 20 из 65, в Кавказских Минеральных Водах — 6 из 120.

Эксперты также прогнозируют, что в этом году ожидается сокращение оборота отелей в 8-10 раз по сравнению с прошлогодними показателями. 25-30% отелей не смогли возобновить работу.