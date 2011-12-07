В Татарстане с начала года перекрыли свыше 30 каналов поставки наркотиков

В текущем году сотрудники МВД РТ сумели обнаружить и перекрыть 34 канала поставки наркотиков, в том числе — 19 транзитных. Правоохранители изъяли около 120 кг запрещенных веществ, более 2/3 из них — синтетического происхождения.

По данным на 1 июня, сотрудники ведомства пресекли свыше 4 тысяч преступных деяний, имеющих отношение к наркотикам. Из них — почти 250 случаев хранения.

Такие данные привел в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель начальника УНК МВД по РТ Кирилл Жданов.