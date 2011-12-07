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В Татарстане стартовало голосование по поправкам в Конституцию

Сегодня в республике, равно как и по всей стране, началось голосование по поправкам в главный закон страны. О том, как проходит этот процесс в Татарстане рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

- Основная дата голосования - 1 июля, - напомнил Андрей Кондратьев. - Но мы с вами понимаем, что находимся в нестандартной эпидемиологической ситуации. В соответствии с положением о голосовании, принятым ЦИК, и требованиями Роспотребнадзора возможность проголосовать предоставлена с 25 июня по 1 юиля.

Проголосовать за или против поправок в Конституцию страны граждане смогут на избирательных участках с 8 до 20 часов.

- Была проведена беспрецедентная работа по обеспечению безопасности на участках, - подчеркнул председатель ЦИК РТ. - Во все, даже самые отдаленные точки Татарстана, были доставлены средства индивидуальной защиты.

На каждом избирательном участке в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан установлены санитайзеры, дезинфицирующие коврики, ежедневно проводится дезинфекция. При посещении избирательных участков необходимо использовать одноразовые перчатки и маски, ручки. Вход и выход людей обеспечивается разными потоками, а между посетителями избирательных участков обеспечивается дистанция не менее 1,5 метров.

Адреса избирательных пунктов граждане могут найти на сайте ЦИК. Ряд избирательных участков также организует возможность проголосовать на свежем воздухе.

КВ
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