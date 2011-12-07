В Татарстане выявили 40 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане за сутки зарегистрировали 40 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

«За сутки выздоровели 4 человека», — уточнили в штабе.

Всего в Татарстане с момента начала пандемии COVID-19 диагностировали у 4 350 человек, из них 3661 человек выздоровели, 11 — скончались.

В России общее количество зараженных составляет 613 994 человек (+7 113 за сутки), из них 375 164 человек — выздоровели (+6 342), 8 605 — скончались (+92).