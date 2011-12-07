В Татарстане значительно снизился уровень подростковой наркопреступности

За последние 5 лет в республике значительно снизился уровень подростковой преступности, имеющей отношение к наркотикам.

- Если в 2018 году полицейские задержали 33-х молодых людей, занимавшихся сбытом запрещенных веществ, то в 2019 — уже 20. Тенденция снижения наркопреступлений с участием несовершеннолетних сохраняется и в нынешнем году, — рассказал помощник прокурора РТ Камиль Даишев.

Согласно утверждению Даишева, подростки, как правило, увлекаются наркобизнесом под воздействием более старших товарищей.

- Работа с подростками имеет крайне важное значение. Любое преступление, в которое вовлечены малолетние граждане, мы воспринимаем как экстренную ситуацию, — подчеркнул помощник прокурора РТ.