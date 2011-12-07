Посты ГИБДД будут обеспечивать безопасность участников «Шелкового пути 2021»

Безопасность участников «Шелкового пути 2021» обеспечат посты ГИБДД. Участники ралли проедут через Татарстан в сторону Омска 26 и 27 июня. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Отмечается, что через республику проедут 70-80 машин. Это 120 участников. 26 июня движение будет организовано следующим образом: от Октябрьской до Шашина, а также на улице Джалиля: от Ворошилова до Тукая.

27 июня колонна будет выезжать из города в сторону Омска. Обратное движение участников запланировано на 26–27 июля.



