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Посты ГИБДД будут обеспечивать безопасность участников «Шелкового пути 2021»

Участники ралли будут проезжать через Татарстан 26-27 июня.

Безопасность участников «Шелкового пути 2021» обеспечат посты ГИБДД. Участники ралли проедут через Татарстан в сторону Омска 26 и 27 июня. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.

Отмечается, что через республику проедут 70-80 машин. Это 120 участников. 26 июня движение будет организовано следующим образом: от Октябрьской до Шашина, а также на улице Джалиля: от Ворошилова до Тукая.

27 июня колонна будет выезжать из города в сторону Омска. Обратное движение участников запланировано на 26–27 июля.


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