31 июля объявлен в Татарстане выходным днем

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, нерабочим днем Курбан-байрам определен в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 02.05.2020 № УП-265 «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, продолжительность рабочего дня накануне праздника сокращается на один час. То есть в четверг, 30 июля, рабочий день составит 7 часов.