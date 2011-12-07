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31 июля объявлен в Татарстане выходным днем

Пятница, 31 июля, будет нерабочим днем – в этот день в республике отмечается праздник Курбан-байрам.

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ, нерабочим днем Курбан-байрам определен в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 02.05.2020 № УП-265 «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2020 году».

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, продолжительность рабочего дня накануне праздника сокращается на один час. То есть в четверг, 30 июля, рабочий день составит 7 часов.

КВ
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