Глава Минсельхоза РТ: В республике приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

Глава Минсельхоза РТ Марат Зяббаров сообщил, что в Татарстане уже на 30 тыс. га собран урожай зерновых культур. Об этом пишет «Реальное время».

Сообщается, что к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили в 25 районах республики, задействовав при этом 3,5 тысяч зерноуборочных комбайнов, а также включая 4 200 грузовых автомашин и около 2 000 высокопроизводительных, 1200 самоходных и валковых косилок.

Кроме того, сейчас проходит процесс заготовки корма из кормосмесей и второго укоса многолетних трав.