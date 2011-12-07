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Открывать кинотеатры в Татарстане планируют только на третьем этапе снятия ограничений

На третий этап РТ может перейти только в случае уменьшения показателя коэффициента распространенности COVID-19.

Открывать кинотеатры в помещениях Татарстана пока не планируют. Об этом заявила замначальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, передает ИА «Татар-информ».

По словам Авдониной, сейчас республика находится на втором этапе снятия ограничений. Поэтому речи об открытии кинозалов идти еще не может.

На третий этап РТ может перейти только в случае уменьшения показателя коэффициента распространенности COVID-19, то есть с 0,8-0,9% до 0,5%.

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