Роспотребнадзор по РТ проверил более 4 тысяч пассажиров на наличие температуры и других симптомов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в республике было проверено 37 самолетов на наличие зараженных инфекционными заболеваниями лиц. Об передает ИА «Татар-информ.

На пресс-конференции она рассказала, что в аэропортах продолжается санитарно-карантинный контроль. Во время проверки ни у кого из 4 тыс. 176 пассажиров температуры и других симптомом выявлено не было.

Однако при этом на минувшей неделе зафиксировали 11 завозных случаев заболевания COVID-19. Многие татарстанцы, по ее словам, активно выезжают за пределы республики с целью туризма или для посещения близких. Поэтому следует не забывать о мерах предосторожности.